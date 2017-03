Gelderse amateurclubs zijn tegen meer beloftenteams in de Tweede Divisie

ARNHEM - De Gelderse amateurclubs in de Tweede Divisie willen niet dat beloftenteams alsnog instromen in die divisie. Onlangs werd bekend dat de KNVB open staat voor meer beloftenteams in de nieuwe voetbalpiramide. Maar liefst acht professionele clubs, waaronder NEC, hebben aangegeven graag te willen instromen komend seizoen. Volgens de reglementen zouden deze ploegen op het laagste niveau moeten instappen, de vijfde klasse, maar dat is niet wat de clubs willen. Zij willen in de Tweede of Derde Divisie starten, waar op dit moment meerdere beloftenteams actief zijn.

Trainer Hans Kraay jr. van FC Lienden is niet te spreken over de eventuele toestroom van nog meer beloftenteams, 'Alle clubs die mee wilden doen aan de Jupiler League hebben vier jaar geleden de kans gehad om in te stromen. Dat hebben onder andere Jong Ajax en Jong PSV gedaan. Vorig jaar had iedereen de kans om in de Tweede of Derde Divisie te komen voetballen, ja dan is het logisch als je nu alsnog wil om in de vierde of vijfde klasse te beginnen en niet hoger.'

'Amateurs niet de dupe'

Ook bij T.E.C. in Tiel zijn ze niet gelukkig met nog meer beloftenteams in de Tweede Divisie. Trainer Frits van den Berk:' Op dit moment zijn het er vier, en het kan niet zo zijn dat we volgend seizoen met acht tweede elftallen in de competitie spelen. Diegene die de boot gemist hebben komen nu tot de ontdekking dat het toch wel een hele interessante competitie is waar wij in spelen. Het kan niet zo zijn dat de zaterdag- en zondagamateurs hier straks de dupe van zijn.'

'Kans niet gegrepen'

Vitesse is een Betaald Voetbal Organisatie die zijn beloftenteam in de Tweede Divisie heeft spelen. Trainer John Lammers begrijpt wel waarom zijn collega-trainers graag in willen stromen, maar vindt het raar dat ze dit niet eerder hebben gedaan. 'Dit is een geweldige competitie met 34 topwedstrijden, dat is alleen maar goed voor jonge talenten. Vorig jaar heeft Feyenoord de kans gehad om in te stromen toen we dit zijn aangegaan, die kans hebben ze niet gegrepen.'

Volgens Lammers is het onmogelijk voor Feyenoord, Zwolle en o.a. NEC om op het niveau van de Tweede of Derde Divisie in te stromen. 'Ook de amateurclubs moeten aan allerlei voorwaarden voldoen, dan moet je als beloftenteam ook de regels respecteren en onderaan het niveau beginnen en dat is de vijfde klasse.'

Inmiddels is er een petitie gestart door de topamateurs om niet meer beloftenteams in te laten stromen op het hoogste amateurniveau.

Vanavond vanaf 17.35 uur meer in ons televisieprogramma Clubs met Ballen

Zie ook: NEC wil met beloftenteam alsnog in voetbalpiramide