Nieuwe uitkijktoren kan beklommen worden

KOOTWIJK - Vanaf vandaag is de nieuwe uitkijktoren op het Kootwijkerzand vrij toegankelijk voor publiek. Gisteren legden medewerkers van Staatsbosbeheer en Defensie de laatste hand aan de 12 meter hoge toren.

De oude toren werd vorig jaar gesloopt, omdat hij niet meer veilig was. Het hout was gaan rotten. De nieuwe toren is van staal en wordt vier meter hoger dan de oude. Vanaf 12 meter kan iedereen straks uitkijken op de grootste zandverstuiving van West-Europa.

Inzamelingsactie

Een inzamelingsactie maakte de nieuwe uitkijkpost mogelijk. Onder andere Jan de Hoop, presentator bij onder andere Omroep Gelderland, zette zich daarvoor in. De actie leverde 17.000 euro op. In totaal kost de toren 90.000 euro. Dat bedrag werd door sponsoren bij elkaar gebracht in het Buitenfonds, het fonds van Staatsbosbeheer waar particulieren, organisaties en bedrijven kunnen bijdragen aan projecten waar geen reguliere financiering voor is.

Spectaculair

De toren is een spectaculair bouwsel. Het bestaat uit ruim 3100 onderdelen en er worden bij de bouw 1335 bouten en moeren gebruikt. Het totale gewicht van het staal is 17.000 kilo. Het natuurplatform Buitengewoon van Omroep Gelderland legde de complete bouw van de toren vast. Die beelden komen binnenkort beschikbaar.