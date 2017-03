Vitesse-trainer Henk Fraser: 'Een bekerfinale spelen is te mooi voor woorden'

ARNHEM - De spanning stijgt. Vitesse kruist woensdagavond (20.45 uur) op het befaamde Kasteel op Spangen de degens met Sparta Rotterdam. Wie wint staat in de bekerfinale in de Kuip.

Vitesse reist al op tijd af richting de Randstad waar de selectie, zoals wel vaker tijdens uitduels, zijn intrek neemt in een hotel. Daar zullen de spelers uitrusten, eten en er staat ook een uitgebreide bespreking gepland.

Eerste horde

Nog nooit won Vitesse een grote prijs zoals de KNVB-beker of de landstitel. Wel stond de club in 2000 en 2001 tweemaal achter elkaar in de halve finale. Beide keren sneuvelde Vitesse in de eigen Gelredome. De Arnhemse club kan dus de komende weken historie schrijven. De eerste horde is Sparta, dat strijdt tegen degradatie in de eredivisie.

Weken van de waarheid

'Wij voelen die spanning ook hoor', opent trainer Henk Fraser. 'De belangrijkste week tot nu toe?', herhaalt de coach de vraag. 'We kunnen het de mooiste week van het seizoen maken. Dit zijn wel de weken van de waarheid inderdaad. Ook in de competitie. Die is ook van levensbelang. Maar de beker is speciaal.'

Sterke verhalen

Fraser speelde met Feyenoord in de jaren '90 vier keer een bekerfinale en won die ook allemaal. 'Ze zitten denk ik niet op mijn sterke verhalen te wachten', is hij serieus. 'Het moet uit jezelf komen. Je merkt dat het leeft bij de club. We zijn er van doordrongen dat we iets moois kunnen toevoegen aan Vitesse. Dat besef is er zeker. Een bekerfinale spelen is echt te mooi voor woorden. En ja, het is ook mijn droom om ook als trainer die beker te winnen. Maar we moeten eerst die finale maar eens halen.'

Balans

De spanning is enorm, de druk maximaal op spelers en staf. 'Het is zaak dat je het allemaal niet te overspannen maakt', zegt Fraser. 'Daarin moeten wij als staf de juiste balans vinden. Kijk, iedereen vindt en verwacht dat wij dit wel even gaan doen. Ja, Vitesse is favoriet. Allemaal duidelijk.'

Vitesse is klaar voor de kraker. 'We hebben er alles aan gedaan om optimaal aan de start te verschijnen. Ook Zhang hebben we er weer bij, een extra mogelijkheid voorin. In de competitie pakte die wissel toen goed uit tegen Sparta. We zijn nu beter dan toen. Dat geeft een goed gevoel. Alleen Van der Werff ontbreekt nog, verder is iedereen fit', besluit Fraser.