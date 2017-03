Bureau GLD 01 maart 2017

ARNHEM - In deze uitzending goed nieuws in zaken uit Apeldoorn en Arnhem, verder een mishandeling in Wageningen, een verkeersruzie in Arnhem, een overval in Harderwijk, diefstal van parfum in Doesburg en een poging straatroof in Arnhem.

Tips

Na de uitzending van vorige week heeft zich een man gemeld voor de mishandeling op de Nieuwstraat in Apeldoorn, op nieuwjaarsdag. En twee weken geleden lieten we beelden zien van drie verdachten van winkeldiefstal bij MediaMarkt in Arnhem, een van e mannen heeft zich inmiddels gemeld.

Verkeersruzie Arnhem loopt uit op een steekpartij

Op 17 februari is het Kramersgildeplein in de Arnhemse wijk Presikhaaf het decor van een ruzie tussen twee mannen. Een 57-jarige Arnhemmer krijgt het rond 11.00 uur aan de stok met een nog onbekende man. De woordenwisseling loopt uit op een handgemeen waarbij de Arnhemmer wordt verwond door een scherp voorwerp, vermoedelijk een mes. Een omstander grijpt in waarna de belager als passagier in een zwarte VW Polo stapt waarna de auto wegrijdt.

Inzittende zwarte Polo gezocht

De politie zoekt de personen in de zwarte Polo. Niet alleen de man die heeft gestoken, maar ook degene die achter het stuur zat. Misschien zijn er ook mensen die iets van het conflict hebben gezien. Ook de omstander die heeft ingegrepen willen we graag spreken.

Diefstal parfum Doesburg

Op 30 november nemen twee mannen maar liefst 17 flesjes parfum mee. Dat gebeurt bij de Etos in Doesburg.

Perfecte samenwerking

De mannen werken perfect samen. De eerste man stopt de flesjes in een mandje en laat die ergens in de winkel staan. Zijn handlanger komt even later binnen met waarschijnlijk een geprepareerde tas. Daar verdwijnen de flesjes in en zonder problemen loopt hij daarmee de winkel uit.

Wie herkent de mannen?

Overval Kruidvat Harderwijk

Vrijdag 24 maart is de Kruidvat aan de Achterste Wei in Harderwijk overvallen door een blanke man van rond de 30. Rond tien over acht komt een man met muts en skibril de winkel binnen. Hij bedreigt het personeel en dwingt een medewerkster om de kassa te openen en geld af te geven. En dan gaat hij er weer vandoor.

Overval duurt halve minuut

Op het moment van de overval waren er geen klanten in de winkel. Het personeel is erg aangeslagen door de overval die maar iets meer dan een halve minuut duurde. Wie weet wie de overvaller is?

Poging straatroof Arnhem

Op 14 december 2016 loopt iets na middernacht een man van 52 door het centrum van Arnhem. In de Janslangstraat wordt hij bedreigd door twee mannen. Een van de twee heeft een mes en bedreigt de Arnhemmer hiermee. Maar die zet het op het lopen. En is de twee te snel af.

Signalement

De man die de Arnhemmer bedreigt met een mes is een wat dikker persoon met een wit-grijs vest en een zwarte adidas broek.

De andere man zegt eigenlijk helemaal niks, maar ze zijn wel samen en horen duidelijk bij elkaar. Hij droeg een donkere jas met capuchon.

Opmerking over hond valt duidelijk verkeerd in Wageningen

Een vrouw die iets zegt over een loslopende hond krijgt een klap en raakt gewond in Wageningen. Dat gebeurde op maandag 20 februari. Het slachtoffer loopt met haar hond over het Spijk in de richting van het Bowlespark. Vanuit de richting van de Markt in Wageningen komt een groepje van vier jongemannen aanlopen. De vrouw vraagt of de hond aan de lijn gedaan kan worden. De jongemannen zijn niet van plan dat te doen, als ze langs de groep loopt krijgt de vrouw een flinke klap in haar gezicht. Door de klap valt ze op de grond, haar hond rent weg, in de hectiek heeft de vrouw niet gezien waar de mannen naar toe zijn gelopen.

Signalement

De man die waarschijnlijk het baasje van de loslopende hond is, is ongeveer 24 a 25 jaar oud. Hij heeft kort blond haar, netjes verzorgd en in een scheiding gekamd. Hij droeg een dunne zwarte jas tot op de heup, een spijkerbroek en sneakers.

De andere drie waren van ongeveer dezelfde leeftijd en zagen er allemaal netjes uit. Ook zij hadden kort haar, twee van hen hadden donkerblond haar, de derde lichtblond. Ze spraken algemeen beschaafd Nederlands zonder accent.

Volgens het slachtoffer gaat het om een Stafford met een schofthoogte van ongeveer 40 centimeter. Hij had een witte borst en een witte hals. De rest van zijn vacht was beige. De hond liep rustig achter zijn baasje aan. Hij was niet agressief.