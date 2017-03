Pand ontruimd na brand in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Een bedrijfspand aan de Dieselstraat in Lichtenvoorde is woensdagochtend korte tijd ontruimd geweest vanwege een brand in een silo. Niemand raakte gewond.

De brandweer had de brand in de silo met plastic granulaat snel onder controle. Binnen een half uur gaf de brandweer het sein brand meester. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Ook is nog niet duidelijk hoe groot de schade is.