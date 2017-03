Honderden extra kaartjes voor Céline Dion

ARNHEM - Goed nieuws voor fans van Céline Dion die geen kaartje konden bemachtigen voor het concert op 23 juni in GelreDome. Er komen vrijdag zo'n 800 extra tickets vrij.

Maar fans van de Canadese zangeres moeten wel diep in de buidel tasten. Voor zogenoemde Golden Seats 160 euro en voor de eerste rang 115 euro. De servicekosten komen daar nog bij. De kaarten zijn vrijdag vanaf 10.00 uur te koop via Ticketmaster.

Dion trad in 2008 voor het laatst op in Nederland. Toen stond ze in de Amsterdam ArenA.

Haar nieuwe Europese tournee begint 15 juni in Kopenhagen en brengt haar behalve naar Arnhem onder meer naar Londen, Parijs en Berlijn.