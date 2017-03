Partij voor de Dieren wil debat over afschot zwijnen Heukelum

Foto: Pixabay

HEUKELUM - De Partij voor de Dieren wil een debat in provinciale staten over het afschieten van wilde zwijnen bij Heukelum. De partij wil niet dat de zwijnen worden afgeschoten. Ze steunen een initiatief van bewoners die een opvangplek voor de dieren hebben gevonden in Groningen.

Het gaat in Heukelum om een kleine groep zwijnen die mogelijk is vrijgelaten door een privé-eigenaar. Volgens bewoners zijn de dieren bijna tam. Voor de oplossing van de bewoners moeten de dieren gevangen en vervoerd worden. Hiervoor is toestemming nodig van de provincie. Volgens de Partij voor de Dieren wil de provincie hier niet aan meewerken en ze liever laten afschieten. Tachtig bewoners van het dorp Heukelum hebben zich inmiddels uitgesproken tegen het afschieten van de zwijnen. De Partij voor de Dieren wil het punt woensdag bespreken in Provinciale Staten.