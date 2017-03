'Wat de Eiffeltoren voor Parijs is, zijn de Blauwe Golven voor Arnhem'

ARNHEM - Inmiddels hebben ruim 850 mensen de petitie ondertekend voor behoud van de Blauwe Golven in Arnhem. De gemeente wil dit grote omgevingskunstwerk onder het viaduct van de Nelson Mandelabrug weghalen.

Het glooiend landschap van blauwe en witte banen ligt er sinds 1977. Het kunstwerk van Peter Struycken, dat gebruikt wordt als parkeerterrein, ligt er vervallen bij. De gemeente wil er een groene corridor van maken en dat is kunstliefhebber Peter Nijenhuis een doorn in het oog. Hij is zondag een petitie begonnen.

'Ik ben een geboren Arnhemmer. Ik heb meegemaakt dat het ding werd aangelegd en werd voltooid, in 1977', vertelt Nijenhuis. 'Toen vond ik het al een indrukwekkend ding. Nu zijn er plannen om 'm weg te halen en dat zou ik zeer betreuren.'

Beeldend kunstenaar Jan van IJzendoorn kan er met zijn hoofd niet bij dat Arnhem van de Blauwe Golven af wil. 'Ik vind het vreselijk. Ik denk dat het zo'n kenmerkend werk is voor de stad Arnhem. Arnhem is natuurlijk maar een kleine provinciestad, maar het is net zoiets als de Eiffeltoren voor Parijs.'

Zijn dat niet wat grote woorden? 'Nou, het is een heel kenmerkend omgevingskunstwerk. Er zijn er in deze soort heel weinig van gerealiseerd. Als je oude opnamen ziet van hoe het was, dan zie je hoe mooi het was.' Nijenhuis valt hem bij. 'Buitenlanders die er verstand van hebben, komen hier naartoe om het te zien. Als we dit gaan slopen, komt het nooit meer terug.'

