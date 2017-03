Carnaval zit erop, nu het askruisje halen

GROESBEEK - 'Bedenk mens, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.' Dat is een zin die deze woensdag, Aswoensdag, hier en daar zal klinken.

Carnaval is voorbij, de vastentijd begint. Dus kan in sommige rooms-katholieke kerken een askruisje worden gehaald.

De priester brengt dan met as een kruisje aan op het voorhoofd. Dat kan op steeds minder plaatsen, maar 's ochtends in ieder geval nog wel in Arnhem, Eibergen, Velp en Zevenaar. Ook kapelaan Rudo Franken van de parochie in Groesbeek kan aan de bak.

'Ik hoorde van de koster dat er zo'n 100 mensen zullen komen', zegt Franken. 'Ik heb geen flauw idee. Ik ben hier pas sinds september werkzaam.'

De kapelaan was woensdagmorgen te horen op Radio Gelderland:

Een stukje humor

Na het vele feesten dus een serieuze dag in Groesbeek? 'Serieus, maar er zit ook altijd een stukje humor in', weet Franken.

'Ook in de 40 dagentijd. We gaan op naar het paasfeest. Met Pasen staan we stil bij de verrijzenis van de Heer. Nou ja, stil. Dat vieren we uiteraard uitbundig. Een aantal vrouwen gaat naar het graf van Jezus om het lichaam te balsemen. En dan staan ze ineens oog in oog met de verrezene. Nou, dat is natuurlijk humor van de bovenste plank', aldus Franken.