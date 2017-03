Vitesse wil naar De Kuip en treinreizigers opgelet. Dit is het nieuws van Aswoensdag 1 maart

ARNHEM - Het is Aswoensdag en dat betekent dat mening carnavalsvierder een askruisje gaat halen. En wie vandaag met de trein reist moet er rekening mee houden dat er in de regio Arnhem werkzaamheden zijn aan het spoor. Er rijden geen treinen maar bussen. En voor Vitesse-fans is het de belangrijkste dag van het jaar.

Aswoensdag

De meeste carnavalsliefhebbers hebben 'm gisteravond al gehaald: het askruisje. Vandaag, Aswoensdag, is het het officiële moment daarvoor. In Gelderland kan dat vanochtend in kerken in Arnhem, Eibergen, Velp en Zevenaar. Voor veel mensen breekt nu ook de vastentijd aan.

Vitesse

Uit op Het Kasteel in Rotterdam moet het gebeuren voor Vitesse. Om 20.45 uur speelt de ploeg in de halve finale van de KNVB-beker tegen Sparta. Als Vitesse wint haalt het de finale en mag het naar De Kuip. Omroep Gelderland is er natuurlijk bij. De wedstrijd is te volgen via de site.

Drie dagen geen treinen

En wie vandaag met de trein reist, moet opletten. Op de trajecten Arnhem-Nijmegen en Arnhem-Tiel rijden van woensdag tot en met vrijdag geen treinen maar bussen. ProRail werkt dan tussen Nijmegen en Elst aan het spoor. De extra reistijd is zo'n vijftien tot dertig minuten.