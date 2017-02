'Je kijkt om je heen en rijdt een extra rondje over de rotonde'; Golf aan overvallen op autohandelaren

WARNSVELD - De overval op een man in Warnsveld, begin februari, is mogelijk het werk van een bende die het gemunt heeft op autohandelaren en oud ijzerboeren. Volgens de politie zijn ze verantwoordelijk voor zeker tien overvallen in Gelderland en Overijssel.

De Warnsvelder had begin februari geld op zak toen hij naar zijn auto wilde lopen. 'Onder de carport kwam een onbekende man tevoorschijn die zei dat ik achteruit moest lopen. De centen moest ik op de stoep leggen', vertelt het slachtoffer in het programma Opsporing Verzocht.

De overval heeft veel impact op het slachtoffer. 'Ik ben erg geschrokken, je kijkt vaker om je heen en je rijdt af en toe een extra rondje op de rotonde.' Bij het politiebureau in Zutphen is een anonieme brief binnengekomen met informatie over de overval. De politie wil graag in contact komen met de schrijver.

Voor een andere overval, in Raalte, is een 28-jarige man uit Zutphen opgepakt. Of hij ook betrokken is bij de overval in Warnsveld wordt door de politie onderzocht.