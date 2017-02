Politie zoekt auto-krakers Harderwijk

HARDERWIJK - De politie heeft in het programma Opsporing Verzocht aandacht gevraagd voor auto-inbraken in de Harderwijkse wijk Drielanden. Eind november werden er meerdere auto-inbraken gepleegd.

Volgens de politie zijn bij die inbraken airbags, sturen en navigatiesystemen gestolen. Van één van die diefstallen zijn er camerabeelden. Daarop is te zien dat twee mannen komen aanlopen en bij een auto naar binnen kijken. Een kwartier later loopt een van de mannen weer terug, opent het portier en gaat in de auto zitten. Na de kraak lopen ze vervolgens in de richting van een woning waar ze hun volgende autokraak zetten.

Maandag maakte de politie al bekend dat er extra wordt gesurveilleerd vanwege een golf aan inbraken.

Zie ook: