TIEL - Wat moet je doen als je zeilboot omslaat? Kinderen in Tiel leerden woensdag hoe je voor je eigen veiligheid kan zorgen op en in het water.

'Je leert wat je moet doen als je boot omslaat en hoe je hem weer recht krijgt', vertelt de 7-jarige Maarten die met zijn ouders op een motorboot vaart.

Volgens hoofdinstructrice Ilse Köpping is het belangrijk dat kinderen hiermee om leren gaan: 'Nederland is een watersportland en dus moeten we hier veel aandacht aanbesteden.'