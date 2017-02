Tientallen varkens vallen in gierput

ZELHEM - Op een bedrijf in Zelhem zijn er tussen de 30 en 50 varkens door de vloer gezakt en in de gierput terecht gekomen.

Dat meldt de brandweer. De brandweer is op het bedrijf aan de Banninkstraat met man en macht bezig om de dieren te redden. Brandweermannen zijn met zuurstofmaskers op in waadpakken in de gierput om de varkens eruit te kunnen takelen.

Er zit een gat in het rooster, waardoor de varkens in de put zijn gevallen.

Op dit bedrijf al vier keer eerder gebeurd

Volgens Regio8 zijn op dit bedrijf al vier keer eerder varkens door de roosters gezakt. De laatste keer was in april 2016. Het ging toen om acht varkens, die door de brandweer allemaal gered konden worden.

Regio8 schrijft in april 2016: Oorzaak zijn de kunststof roosters. Die kunnen klaarblijkelijk het gewicht van de varkens niet houden. De betreffende boer heeft besloten ze te vervangen met betonnen roosters.'

Of dat inmiddels is gebeurd, is niet duidelijk.

