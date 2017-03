Waterschap roept hulp omwonenden in bij dijkversterking

HERWIJNEN - De dijk langs de Waal tussen Waardenburg en Gorinchem wordt de komende jaren versterkt. Op dit moment voldoet de dijk niet overal aan de wettelijke veiligheidsnormen. Waterschap Rivierenland heeft omwonenden opgeroepen om met voorstellen te komen.



'Het gaat om een nieuwe aanpak', zegt projectmanager Gert-Jan Goelema van het waterschap. Toen de dijken in 1995 werden verhoogd, was er door de acute noodzaak geen tijd om uitgebreid met bewoners te overleggen over de plannen. Nu kan dat dus wel. Tot grote tevredenheid van Marieke Meerman uit Herwijnen. 'Het waterschap heeft het idee dat wij iedere steen hier kennen. En ik denk dat dat wel klopt.'

Glasvezel

Langs het hele traject zijn de afgelopen tijd werkgroepen actief geweest. Zij zijn met concrete voorstellen gekomen. Zo zien de inwoners van Herwijnen graag dat er een extra geul bij het dorp komt. Daardoor kan er meer water worden afgevoerd en ontstaat er meer ruimte voor de natuur. De monumentale huisjes pal achter de dijk willen de bewoners hier koste wat kost behouden. 'Daar moet dan binnendijks worden versterkt', zegt Meerman. Een andere werkgroep stelt voor om een glasvezelkabel door de vernieuwde dijk te laten lopen. Dat zou een snelle internetverbinding voor de omwonenden mogelijk maken.

De komende tijd bestudeert het waterschap alle binnengekomen voorstellen. Samen met onder meer gemeenten en Rijkswaterstaat wordt gekeken naar de haalbaarheid van de voorstellen van de omwonenden.