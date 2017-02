Van Wolfswinkel: hele club Vitesse hunkert naar een prijs

ARNHEM - Europees voetbal halen is voor Ricky van Wolfswinkel niet een echte prijs. De beker winnen wel. 'Wij willen naar die Kuip toe. Vitesse hunkert naar een prijs.'

De topscorer van Vitesse staat er ook aan de vooravond van de beladen bekerclash tegen Sparta ontspannen bij. Van Wolfswinkel is dit seizoen misschien wel het gezicht van de spelersgroep. In de hierarchie van het team is de centrumspits een bepalende speler naar wie echt geluisterd wordt. De Woudenberger speelt zeker een belangrijke rol in het feit dat de sfeer dit seizoen al vanaf de eerste dag goed is bij Vitesse.

Gelouterde prof

Van Wolfswinkel speelde na zijn eerste periode Vitesse in landen als Portugal, Frankrijk en Engeland en leerde daar wat het bestaan van topvoetbal inhoudt. Hij keerde terug als een gelouterde prof en maakt de hoge verwachtingen tot nu toe ook waar in Arnhem.

Van Wolfswinkel weet dat er maar weinig echte kansen komen in een loopbaan. Bij Vitesse dienen ze zich dit seizoen aan. 'Ik heb in Portugal met Sporting een finale gespeeld, maar helaas verloren. Dat is best pijnlijk. Zoiets blijft lang hangen terwijl je wil dat het verdwijnt uit je hoofd. Maar twee keer is scheepsrecht', lacht de goaltjesdief na de training in Gelredome.

Favorietenrol

'Misschien komt deze enorme mogelijkheid nooit meer. Dus moet je er alles voor doen. We kijken er echt naar uit, hebben er zin in en willen gewoon naar die Kuip. Nu eerst de focus op Sparta. Een wedstrijd die wij gezien onze kwaliteiten moeten winnen. Maar het zal enorm lastig worden. Een favorietenrol in de beker gaat nooit op. Dat is al zo vaak gebleken', weet de 28-jarige Van Wolfswinkel uit ervaring.

Status

Voor Vitesse zijn de belangen groot. Een finale spelen geeft een club meer status en aanzien, zeker als gewonnen wordt en daarmee Europees voetbal wordt binnengehaald. Van Wolfswinkel: 'De hele club hunkert naar een prijs. Spelers krijgen misschien nog wel meer kansen, maar zeker voor de club is dit nu heel belangrijk.'

Nooit een prijs

'Vitesse heeft enorme stappen gemaakt', vervolgt de topscorer met 11 goals. 'Dan heb je op een gegeven moment ook een prijs nodig en die heeft Vitesse nog nooit gewonnen. Veel mensen weten wat dit betekent en daar moet nu iedereen in mee. Die drive moeten we hebben en mocht er iemand zijn die daar iets minder over denkt, pikken we dat wel op.'