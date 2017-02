NS-topman denkt aan lightrail tussen Arnhem en Nijmegen

ARNHEM - Er moet geïnvesteerd worden in sneller treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen. Dat zegt NS-topman Rogier van Boxtel tijdens de presentatie van de NS-jaarcijfers.

Van Boxtel noemt de aanleg van een lightrail als optie. 'In Den Haag en Rotterdam zien we het succes van lightrail. Ook in andere plekken in Nederland moeten we daarin investeren.'

Dat zegt Van Boxtel ook tegen de verslaggever van de NOS:

Over een lightrailverbinding, of een soort tram tussen Arnhem en Nijmegen wordt al langer gesproken. 'Eind november 2008 heeft GroenLinks-kamerlid Femke Halsema symbolisch de eerste 'halte' geopend van de tramlijn. Halsema wil dat het Rijk zulke initiatieven financieel gaat ondersteunen', meldt de website rajvdb.

