Emotionele oproep na sieradendiefstal levert tip op

NUNSPEET - De emotionele oproep van Frits Pranger na de sieradendiefstal bij zijn vader in Nunspeet heeft een tip opgeleverd.

Zaterdag werd er in zijn vaders woning ingebroken. De dieven namen de juwelen mee van zijn moeder, die elf jaar geleden overleed. Pranger riep de daders via Facebook op zich te melden. 'We willen ze zeer graag terug vanwege de emotionele waarde!'

Pranger is bang dat de dieven de sieraden laten omsmelten. 'Ze zijn voor ons meer waard dan je denkt!', schrijft hij. 'Wij bieden ook 20% meer dan het beste aanbod van de juwelier, we hopen zo dat ze niet worden gesmolten!'

'We wachten rustig af'

Bij de politie heeft zich iemand gemeld, zegt Pranger. Hoe serieus de tip is, weet hij niet. 'We wachten rustig af.'

Pranger is overdonderd door de aandacht die zijn Facebookbericht kreeg. Het is inmiddels ruim 1000 keer gedeeld. 'Dit had ik niet verwacht. Ik dacht wat vrienden en misschien pakt de lokale krant in Nunspeet het op, maar dit...Het zou heel mooi zijn als het wat oplevert.'