Gemeentes in het westelijk Rivierengebied kunnen zonder gemeentehuis

ASPEREN - Een gemeente zonder gemeentehuis en ambtenaren die naar je toe komen. Dat is het idee bij de nieuw te vormen gemeente na het samengaan van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Dat blijkt uit de herindelingsplannen die dinsdag gepresenteerd zijn. De herindeling moet als iedereen akkoord gaat januari 2019 een feit zijn.

De nieuwe gemeente die in het Rivierland gaat ontstaan strekt zich uit van Gorinchem in het westen tot bijna bij Tiel in het oosten. Ondoenlijk om dan alle inwoners voor zaken naar één centraal gemeentehuis te laten komen, vinden de plannenmakers. Ambtenaren kunnen voor het inzien van een bestemmingsplan of het regelen van een paspoort ook naar de dorpen toekomen. Er wordt gedacht aan spreekuren of afspraken in dorpshuizen of zelfs bij de mensen thuis. Een echt gemeentehuis is dan niet nodig. Ook de gemeenteraad gaat waarschijnlijk op reis. Er komt geen vaste vergaderlocatie.

Gemeentes financieel gezond

Het gaat goed met de financiën van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. De gemeentes ontlopen elkaar niet veel als het gaat om financiële problemen of achterstallig onderhoud. Daardoor zal bij een herindeling de ozb bijvoorbeeld nauwelijks veranderen, aldus de bestuurders van de drie fusiegemeentes dinsdagmiddag.