Vitesse: 'GelreDome voelt als een leegstaand winkelcentrum'

ARNHEM - Terwijl Vitesse zich voorbereidt op de belangrijkste wedstrijd van het jaar, de halve finale in de beker tegen Sparta, vecht de club op de achtergrond een andere strijd uit, die om de stenen van het stadion.

Want Vitesse wil GelreDome kopen. Volgens de club is het te stil geworden in Arnhem. 'Het voelt als een leegstaand winkelcentrum', stelt directeur Joost de Wit in een betoog dat is ingediend voor het debat van de Provinciale Staten. Dat debat staat woensdag op het programma en gaat over een enorm struikelblok van ruim 11 miljoen euro. Dat is namelijk de boete als het stadion wordt verkocht aan een betaald voetbalorganisatie.

GelreDome is op dit moment in handen van Spes Bona B.V. en die verhuurt het stadion aan BV. Exploitatiemaatschappij GelreDome (BVEG). Ook BVEG heeft een brief ingestuurd en stelt daarin dat het huurcontract in stand blijft als Vitesse eigenaar wordt van GelreDome. De verkoop van het stadion zal volgens hen geen gevolgen hebben voor het verhuren van GelreDome aan de exploitatiemaatschappij. Ook vindt de huurder dat Vitesse geen geschikte kandidaat is omdat het de voetbalbelangen waarschijnlijker belangrijker zal achten.

Vitesse heeft baat bij GelreDome

Vitesse wil echter zelf de exploitant van GelreDome worden. Maar dan moet de boete van dik 11 miljoen euro wel worden geschrapt. Volgens Vitesse is die regeling opgenomen om te voorkomen dat GelreDome primair een voetbalbolwerk wordt en minder zal worden gebruikt voor bijvoorbeeld concerten.

Maar het multifunctionele karakter is volgens Vitesse allang verdwenen doordat er minder concerten worden georganiseerd. 'Vitesse heeft er juiste alle belang bij om het multifunctionele karakter van het stadion te versterken; al is het alleen maar omdat het de enige mogelijkheid is om een gezonde financiële exploitatie te waarborgen.'

Ook stelt Vitesse dat Live Nation, dat de concerten regelt, mede-verantwoordelijk is voor het 'leegstaande winkelcentrum'. 'Zij onttrekken grote evenementen uit de regio. Een voorbeeld is Symphonica in Rosso. Groot gemaakt in GelreDome, maar vanaf oktober uitgevoerd in Ziggo Dome.'

Bij de brief heeft Vitesse negen steunbetuigingen toegevoegd; van AZ tot Feyenoord en van de Food Valley tot aan Maarten Tjallingii.