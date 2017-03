Staking bij pluimveeverwerker

WEZEP - Bij pluimveeverwerker Plukon in Wezep wordt woensdagochtend opnieuw gestaakt.

Het is al de vijfde staking in korte tijd bij Plukon, marktleider in de pluimveeverwerkende industrie met 500 personeelsleden.

Eisen

Volgens de vakbond FNV die de staking ondersteunt willen de Plukon werknemers na een aantal mindere jaren, een loonsverhoging van tenminste vier procent in twee jaar, behoud van leeftijdsverlof en een toezegging van 40 vaste banen voor uitzendkrachten. Plukon biedt maximaal 3,75 procent loonsverhoging.

Aanvangssalarissen

Ook maakt de vakbond zich boos over het verlagen van de aanvangssalarissen voor nieuw personeel. Volgens FNV bestuurder Jan Verhoeven 'worden daardoor werknemers tegen elkaar uitgespeeld. Dure krachten worden straks de deur uitgekeken.'

Debat

Aan het begin van de dag wordt voor de poort van Plukon een debat met enkele lokale raadsleden over de rechten van werknemers gehouden.