Videoscheids zit bij Sparta-Vitesse in Hilversum

ROTTERDAM - Bij het halvefinaleduel woensdag tussen Sparta Rotterdam en Vitesse zit de videoscheidsrechter op het mediapark in Hilversum. Dat is donderdag ook het geval bij de andere halve finale, AZ - SC Cambuur. Bij eerdere bekerduels assisteerde de videoscheids vanuit een bus bij het stadion.

Dat leverde Kevin Blom december vorig jaar hachelijke momenten op. Hij werd na afloop van het bekerduel tussen PEC Zwolle en FC Utrecht belaagd door boze fans van de club uit Overijssel.

Blom is woensdag opnieuw videoscheidsrechter tijdens het duel tussen Sparta en Vitesse. Via een headset staat hij rechtstreeks in contact met scheidsrechter Pol van Boekel. Een dag later is Dennis Higler bij AZ - Cambuur de videoscheidsrechter, Blom heeft dan de leiding. De videoscheids geeft advies, de scheidsrechter blijft verantwoordelijk voor de beslissingen.

Net als in de NBA

De videoscheidsrechter zit in het zogeheten Replay Center, net zoals in de VS gebeurt bij de basketbalcompetitie NBA. Hij ondersteunt de arbiters op het veld bij wedstrijdbepalende situaties, zoals penalty's, rodekaartmomenten en doelpunten waar een overtreding of buitenspel aan vooraf is gegaan.

'Een videoscheidsrechter op een centrale plek maakt het in de toekomst mogelijk bij meerdere wedstrijden gebruik te maken van videoarbitrage', zegt operationeel directeur Gijs de Jong van de KNVB. 'Net zoals dat bijvoorbeeld in de NBA het geval is. Dit past bij onze vooruitstrevende visie het voetbal eerlijker te maken en de ambitie om de komende jaren bij meer wedstrijden de videoscheidsrechter in te zetten.'

De KNVB loopt voorop met de videoarbitrage. De bond begon in 2013 met testen en ontwikkelde een internationaal protocol. Vorig jaar was Nederland, bij Ajax - Willem II, het eerste land ter wereld waar de videoscheidsrechter bij een officiële wedstrijd werd ingezet.