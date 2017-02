Uitlokster Facebookmoord op vrije voeten

ARNHEM - De uitlokster van de zogenoemde Facebookmoord komt vrij, heeft de rechtbank dinsdagmiddag besloten. Polly W. lokte vijf jaar geleden de moord op Winsie Hau uit Arnhem uit.

Polly W. en Winsie Hau waren goede vriendinnen maar kregen ruzie over een roddel op Facebook. Polly W. en haar vriendje Wesley C. schakelden de destijds 14-jarige Jinshua K. in om Winsie van het leven te beroven. De drie werden veroordeeld tot onder meer jeugd-tbs. De tbs van Polly W. werd Vorig jaar nog verlengd.

De tbs heeft volgens de rechter nu voldoende effect gehad op de inmiddels 21-jarige vrouw. Wel zijn er bijzondere voorwaarden verbonden aan het stoppen met de behandeling.

Twee weken geleden bepaalde de rechtbank dat haar vriendje Wesley C. op vrije voeten zou komen. Dader Jinshua K. moet langer in de jeugdinrichting blijven.

