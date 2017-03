Intussen in Duitsland: tankduel bij de Kölner Dom, 6 maart 1945

KÖLN - De inname van Keulen, begin maart, is voor de Amerikanen een relatief eenvoudige klus. In de kapot gebombardeerde stad - in 1942 gooiden 1000 geallieerde bommenwerpers de binnenstad volledig in puin - bieden de Duitsers slechts hier en daar verzet. Op 6 maart komt het tot de eigenlijk enige noemenswaardige confrontatie in het gebied rond de karakteristieke Kölner Dom. Een confrontatie waarvan de beelden de wereld rondgingen.

In de middag van de 6e maart komen de Amerikanen in de buurt van de Dom oog in oog te staan met een Duitse Panthertank. Die neemt een Shermantank aan de spits van de colonne onder vuur en schakelt hem uit. De Amerikaanse legercameraman Jim Bates legt het tafereel vast en wat er daarna gebeurt. De beelden behoren tot de bekendste van de strijd in Duitsland. Met in de hoofdrol een Amerikaanse Pershing. Een zware tank die in de laatste maanden van de oorlog aan het front arriveerde en een waardige partij bleek voor de Duitse Panzers.

Kanonnier Clarence Smoyer van de Pershing vertelt over de dramatische confrontatie:

Op de beelden van Bates is ook te zien hoe tijdens het vuurgevecht een personenauto het beeld in rijdt en prompt wordt beschoten door zowel de Amerikaanse als de Duitse tank. De bestuurder is op slag dood. Zijn passagiere, een jonge vrouw, valt uit het rechterportier waarna ze aanvankelijk wordt geholpen door Amerikaanse soldaten.

(screenshots: lichtspoorkogels suizen op de auto af, rechts: het gewonde slachtoffer)

Daarna verdwijnt ze letterlijk uit beeld. In een later gedraaide documentaire vertelt haar zus over een brief die ze van een ooggetuige heeft gekregen. Haar gewonde zus zou korte tijd later, terwijl ze op straat lag, zijn overreden door een Amerikaanse tank die op weg was naar de brug achter de Dom.