Slachthuis beboet voor laten lijden stier, directeur vrijgesproken

Foto: Pixabay

ZUTPHEN - Het slachthuis in Elst waar het ritueel slachten van een stier niet goed werd uitgevoerd, is veroordeeld tot een boete van 8000 euro, waarvan 3000 voorwaardelijk. De toenmalige directeur is vrijgesproken.

Tijdens de slacht op 4 mei 2015 zag een medewerker van een keuringsdienst dat de stier te groot was voor de fixatiekooi en dat daardoor veel letsel en pijn werd toegebracht aan het beest. Pas na 25 minuten werd de stier uit zijn lijden verlost. De rechtbank hield bij de strafbepaling rekening met de goede reputatie van het slachthuis. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een werkstraf van 180 uur of een celstraf van drie maanden tegen de voormalig directeur en een boete van 10.000 euro voor de slachterij. Zie ook: 'Halal-slachter liet stier bijna half uur lijden'; werkstraf en boete geëist