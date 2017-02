Vitesse-keeper Eloy Room lijkt halve finale tegen Sparta te halen

ARNHEM - De kans is groot dat Eloy Room aan de aftrap staat in de halve finale van de beker. De Vitesse doelman kwam de training dinsdag goed door.

De keeper uit Nijmegen raakte zondag tegen Go Ahead Eagles geblesseerd aan zijn lies. Hij viel in de tweede helft uit. Na de training in Gelredome, die besloten was, liet Room aan supporters weten dat het nog onduidelijk is of hij kan spelen tegen Sparta. De fans stonden buiten voor de ingang te wachten.

Tegelijkertijd stelde Room ook vast dat de (laatste) training achter gesloten deuren goed was verlopen. 'Ik moet nog even afwachten of ik reactie krijg, maar je wil zo'n wedstrijd natuurlijk spelen', aldus de ervaren doelman.

Vitesse heeft in Rotterdam zes spelers 'op scherp' staan tegen Sparta. Als zij een gele kaart krijgen zijn ze voor de finale in de Kuip geschorst. 'Maar daar kunnen we uiteraard geen rekening mee houden', stelde trainer Fraser. 'Je kunt duels niet half in gaan, want dan loop je zo tegen een tikkie aan. Het houdt mij nu ook niet bezig. Eerst deze mooie wedstrijd en dan zien we daarna wel hoe we er voor staan.'