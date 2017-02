Opgestapte oud-wethouder Heerde naar Brummen

BRUMMEN - Oud-wethouder Jolanda Pierik van Heerde gaat waarschijnlijk als wethouder aan de slag in Brummen. Ze is door het CDA voorgedragen als opvolger van Koos Paauw, die begin deze maand plotseling overleed.

Pierik was anderhalf jaar wethouder in Heerde. Ze legde haar functie november 2015 neer, omdat het werk haar te zwaar was geworden. Ze had moeite met de vele taken die Den Haag op het gebied van de zorg naar de gemeente heeft overgeheveld. Pierik had onder meer Wmo, jeugdzorg, onderwijs en educatie en sport in haar portefeuille.

Opvallend is dat Pierik in Brummen opnieuw Wmo en jeugdzorg in haar pakket krijgt. Het CDA wil haar de portefeuilles sociaal domein en financiën geven.

Extra raadsvergadering

De gemeenteraad praat donderdagavond in een extra raadsvergadering over de voordracht. Als Pierik wordt benoemd, beslist de raad ook of Pierik in Wapenveld mag blijven wonen. In principe moet de wethouder in dezelfde gemeente woonachtig zijn, maar de raad mag een ontheffing verlenen. Het is nog maar kort tot de volgende verkiezingen (21 maart 2018).

