Kilder voorloper met overname ‘t Kelrehuus

ULFT - ’t Kelrehuus in Kilder is als eerste gemeenschapsgebouw in een reeks van vijf Montferlandse panden in handen van burgers gekomen. Voor één euro krijgt een stichting nu het beheer van het pand in handen.

''t Kelrehuus gaat terug naar waar het hoort', vindt wethouder Tanja Loeff-Hageman van Montferland. 'Naar het dorp zelf.' Montferland ziet zichzelf niet als vastgoedbeheerder en daarom is besloten om het Kilderse pand af te stoten.

Ook De Zomp in Loil, het dorpshuis in Zeddam, de Meikever in Nieuw-Dijk en het jeugdgebouw in Stokkum worden afgestoten door de gemeente. 'De plannen liggen er', aldus Loeff-Hageman, die niet kan aangeven op welke termijn daar overnames volgen. 'We zijn al heel blij dat de plannen klaar zijn.'



In totaal betaalt stichting ’t Kelrehuus 1 euro om het pand in Kilder over te nemen. Daarnaast is er vanuit Montferland 22.200 euro beschikbaar voor energiebesparende maatregelen en is er een onderhoudsfonds ter grote van 68.000 euro. 'Die ene euro is een prikkie', vertelt voorzitter Rene Meijnen van de stichting. 'Maar het is hard werken om de exploitatie rond te houden.'



