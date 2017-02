Glasvezel in Achterhoek wordt 2,50 euro duurder

WINTERSWIJK - De prijs voor een aansluiting door glasvezelbedrijf CIF wordt verhoogd van 9,95 euro naar 12,50 euro per maand. De aanleg is duurder dan verwacht. In Winterswijk en Berkelland is de voorbereiding al van start gegaan. Zij behouden de oude maandprijs.

Na de zomer start de inschrijving in de gemeenten Aalten en Oost Gelre. Eind 2019 alle gemeenten toegang CIF verwacht niet eerder dan september duidelijkheid te kunnen geven over de planning. Door de grote hoeveelheid regio’s waarin het bedrijf actief is, is dat lastig. 'Nog dit jaar stellen wij 100 miljoen euro beschikbaar om 32.000 plattelandsadressen in Gelderland en Brabant toegang te bieden tot snel internet', zo laat het glasvezelbedrijf weten. 'De adressen zijn verdeeld over acht regio’s, waaronder de Achterhoekse gemeenten met Lochem, Zutphen en Doesburg. De verwachting is dat alle gemeenten eind 2019 toegang krijgen tot het glasvezelnetwerk.' Ook in Lunteren Piet Grootenboer, directeur Glasvezel Buitenaf is tevreden: 'Voor de bewoners van Aalten en Oost Gelre is dit natuurlijk fantastisch nieuws, maar ook voor de andere gebieden in deze regio biedt het een mooi perspectief'. Ook het bestuur van Stichting Lunteren.net laat weten dat ze blij zijn dat het nu echt gaat gebeuren: 'Na 3,5 jaar veel energie en vrije tijd te hebben gestoken in Lunteren.net, kunnen bewoners rondom Lunteren zich definitief in gaan schrijven voor een glasvezelaansluiting'. Om het project efficiënter te maken, neemt CIF ook een aanvullend deel van de gemeente Ede, een deel van de gemeente Barneveld en een stuk Renswoude mee. Maandprijs De nieuwe maandprijs moet naast het abonnementsgeld voor een serviceprovider worden betaald. Ook is er de mogelijkheid om dit maandbedrag in één keer af te kopen voor 1.600 euro.