Beslag op huizen en bankrekeningen in onderzoek naar fraude met windenergie

HENGELO - In het fraudeonderzoek naar het Oosterbeekse bedrijf Hollandsche Wind is in de Achterhoekse plaatsen Hengelo en Steenderen beslag gelegd op woningen. Dat gebeurde vorige week al, maar is dinsdag door de FIOD bekendgemaakt.

In Utrecht werd beslag gelegd op bankrekeningen, een huis en een winkelpand. De FIOD doet onderzoek naar mogelijke oplichting met beleggingen en windenergie. De opsporingsdienst van de fiscus vermoedt dat er door het Oosterbeekse bedrijf gefraudeerd is met geld van beleggers die dachten te investeren in windmolenparken. In plaats van het geld te investeren, zou sprake zijn van een piramidespel. De inleg van nieuwe klanten van Hollandsche Wind en Noordenwind zou worden gebruikt om de rente te betalen aan bestaande klanten. Op de website van Hollandsche Wind geeft het bedrijf een verklaring over de situatie.