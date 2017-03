Oost Gelre kampioen afval minderen

LICHTENVOORDE - De gemeente Oost Gelre is een van de koplopers in het minderen van het aantal kilo's restafval. Dat blijkt uit een enquête van Omroep Gelderland onder de Gelderse gemeenten. De Achterhoekse gemeente haalt 32 kilo restafval per inwoner per jaar op en zit daarmee ver onder het landelijk gemiddelde.

Gelderland wil de eerste afvalvrije provincie wil worden. Het is nog de vraag of helemaal afvalvrij mogelijk is, maar Oost Gelre is in ieder geval al goed op weg. Het landelijke doel is 100 kilo restafval per persoon in 2020.

'Omgekeerd inzamelen sleutel tot succes'

De gemeente, met Lichtenvoorde en Groenlo als grootste plaatsen, noemt het omgekeerd inzamelen de sleutel tot het succes. 'Dit houdt in dat de mensen met het restafval naar een ondergrondse container moeten en dat het herbruikbare afval, zoals GFT, papier en plastic, in de bij het huis staande containers kan worden verzameld. Op 1 januari 2015 zijn wij overgestapt op dit systeem. Dit omdat wij de hoeveelheden restafval sterk terug wilden dringen en dus ook het percentage hergebruik flink wilden laten stijgen. Het systeem blijkt nu daadwerkelijk ook zeer succesvol te zijn en daar zijn we trots op!'

Zeven andere Gelderse gemeenten doen ook aan omgekeerd inzamelen; twee andere gemeenten beginnen er dit jaar mee. De meeste gemeenten proberen de hoeveelheid aangeboden restafval te reduceren door het diftarsysteem. Een deel van het afvalstoffenheffingstarief is vast en voor iedereen gelijk, een ander deel is variabel. Het variabele deel wordt bepaald door het aantal zakken restafval dat een huishouden aanbiedt. Hoe meer je aanbiedt, hoe duurder je uit bent.

Arnhem loopt achter

Waar Oost-Gelre op koers ligt, heeft Arnhem nog een lange weg te gaan. In Arnhem was in 2015 het huishoudelijk restafval per inwoner per jaar 217 kilo. Het streven is 163 kilo per inwoner per jaar in 2020, ver boven het landelijke doel. Arnhem probeert wel de hoeveelheid restafval te reduceren.

Wethouder Ine van Burgsteden erkent dat Arnhem nog flink achterloopt op bijvoorbeeld Oost Gelre. 'We moeten van ver komen. Ik kan best een beetje jaloers worden op Oost Gelre dat zij al zo laag zitten in hun afval. Ik ben zelf een boerendochter en wij hadden nooit afval over. Je had een composthoop thuis en papier ging in de kachel. Heel veel dingen werden van nature al hergebruikt en dat zie je in plattelandsomgevingen ook veel meer ontstaan. In de stad heb je daar gewoon minder mogelijkheden voor.'

De Gelderse hoofdstad is een paar jaar geleden begonnen met het omgekeerd inzamelen in een aantal wijken. Dit jaar moet de hele stad omgeschakeld zijn op dit systeem. Ook moeten afvalcoaches mensen ertoe aanzetten om hun afval beter te scheiden. Het plan is om per 1 januari 2018 het diftar-systeem in te voeren.

Nijmegen goedkoopst

Inwoners van Gelderland betalen gemiddeld 182 euro per jaar voor afvalinzameling- en verwerking. Nijmegenaren zijn het voordeligst uit, als ze tenminste geen gigantische hoeveelheden restafval aanbieden. Er wordt geen vast bedrag in rekening gebracht. Inwoners betalen via het kopen van een 50 liter (93 cent) of 25 liter-restafvalzak (62 cent) voor de afvalinzameling. Een deel van de inwoners biedt hun restafval aan in ondergrondse containers en betaalt daarvoor 93 cent per keer. Barneveld is, voor zover bekend* , de duurste gemeente. Daar betaalt een meerpersoonshuishouden 282,30 euro per jaar.

* 43 van de 54 gemeenten in Gelderland hebben hun afvaltarieven doorgegeven.