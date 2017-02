Ongeruste ouders komen in actie tegen kunstgras

ARNHEM - Ouders die zich zorgen maken over de gezondheidsrisico's van kunstgras gaan zelf op onderzoek uit. Ze hebben zich verenigd in het platform 'Kom van dat gras af'.

2600 voetbalclubs, waarvan 374 in Gelderland, kunnen deze week een vragenlijst verwachten. 'We willen inzicht hebben in hoe clubs erin staan', zegt Jacques Smits, die optreedt als vertegenwoordiger in Gelderland.

'We willen weten of ouders bezwaar hebben aangetekend en hoe zit het met contact tussen clubs en gemeenten. Verschuilen de clubs zich achter de gemeente of de KNVB?'

Onrust na Zembla-uitzending

Smits is zelf een bezorgde ouder. Zijn zoon van 10 is keeper bij ESA in Arnhem. Na een uitzending van Zembla liet die club de keepertjes van de E'tjes en de F'jes voor de zekerheid niet meer op kunstgras spelen.

In de uitzending zeiden wetenschappers dat rubberkorrels op kunstgrasvelden de gezondheid kunnen schaden. Het RIVM deed daarna opnieuw onderzoek en concludeerde dat sporten op zulke velden veilig is. De rubberkorrels bevatten volgens het RIVM weliswaar giftige en kankerverwekkende stoffen, maar die komen slechts mondjesmaat vrij uit het materiaal. Voetbalbond KNVB volgt het oordeel van het RIVM.

Zebravisembryo's

ESA liet de keepertjes daarna weer op het kunstgras. 'Dat baart mij zorgen', zegt Smits. Volgens hem staat nog lang niet vast dat kunstgras veilig is. In een tweede uitzending van Zembla zeiden onderzoekers dat de stoffen in de rubberkorrels misschien toch gezondheidseffecten hebben. Onderzoekers zeiden dat na tests met zebravisjes en zebravisembryo's in water waarin de korrels hadden gelegen. Daaruit bleek dat de embryo's doodgingen en de visjes gedragsverandering vertoonden.

'Kind wordt niet beschermd'

Zolang niet 100 procent zeker is dat kunstgras veilig is, moet je er volgens Smits kinderen niet op laten voetballen. 'Het is in strijd met het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het kind wordt niet beschermd.'

