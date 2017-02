Meerdere auto's botsen op A1

TERSCHUUR - Op de A1 bij Terschuur zijn dinsdagochtend in de richting van Amersfoort meerdere auto's op elkaar gebotst. Volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat raakte daarbij niemand gewond.

Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde voertuigen afgesleept. Volgens de weginspecteur ging het om een kop-staartbotsing. De toedracht van het ongeval is niet bekend.

Verkeer over de vluchtstrook

Tussen Barneveld en Hoevelaken was de rijbaan enige tijd afgesloten. Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Dit leidde tot 6 kilometer file. Ter hoogte van Barneveld werd het verkeer richting Utrecht omgeleid over de A30 en A12.