Foto's van 99-jarige Annie in de cel gaan de wereld over

NIJMEGEN - De 99-jarige Annie uit Nijmegen die onlangs dolle pret had toen ze zich vrijwillig met handboeien om in een politiecel liet zetten zorgt voor vrolijkheid over de hele wereld. In de Verenigde Staten, Groot Brittannië en Australië kunnen ze hartelijke lachen om het kranige Nijmeegse dametje in de bak.

Vorige week donderdag zag Annie één van haar grote wensen in vervulling gaan: in een politiecel zitten. Burgers mogen normaliter niet zomaar in het cellencomplex komen. Maar voor Annie werd een uitzondering gemaakt. Ze mocht even in een zogenoemde ophoudkamer zitten en kreeg handboeien om.

Annie gaat de wereld over

De politie Nijmegen-Zuid plaatse wat foto's van haar avontuur op Facebook. Daarop is te zien dat Annie met volle teugen van haar opsluiting geniet. Dat bleef niet onopgemerkt door verschillende media van over de hele wereld.

'Daring Dutchwoman'

Een bericht over de bijzondere wens van 9 News Perth in Australië is inmiddels bijna duizend keer gedeeld en kreeg ook zoveel reacties. Het berichts is meer dan 8000 keer geliked op Facebook. The New York Post noemt het een 'bizar experience' van een 'daring Dutchwoman'. 'That’s one happy woman!', schrijft het Britse Metro bij de publicatie van de foto's op hun website.

Tijdens een uitzending van het Amerikaanse ABC13 kun je de presentatoren op de achtergrond horen lachen als de foto's van Annie in de boeien tijdens een uitzending getoond worden.

Annie is overigens niet de enige oude dame met deze nogal ongebruikelijke wens. Het eveneens Amerikaanse Inside Edition weet dat te melden. De 102-jarige Edie Simms uit Missouri had in oktober exact dezelfde wens als Nijmeegse Annie.

