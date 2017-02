Sabel na half jaar weer terug bij eigenaar

ULFT - Een gestolen sabel die tot de schutterij in Dinxperlo hoorde, is na een half jaar terug bij de eigenaar. Het ceremoniële wapen was in september vorig jaar gestolen door een 23-jarige man uit Warnsveld.

De verdachte bekende de inbraak bij de schutterij aan de Industriestraat in Dinxperlo, maar ook een inbraak in een café aan de Maurits Prinsstraat. Hier stal de Warnsvelder een onbekend bedrag aan geld. In de speurtocht naar de gestolen sabel, verklaarde de verdachte dat het bij een kennis lag. Dit bleek niet te kloppen, want de politie ontdekte het wapen toch nog ergens anders.



Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt. Hij zal zich binnenkort waarschijnlijk voor de rechter moeten verantwoorden, volgens de politie Aalten – Dinxperlo.

Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden