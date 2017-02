Lange file door ongeluk op A28

HOEVELAKEN - Op de A28 stond dinsdagochtend tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken zo'n 10 kilometer file na een ongeval. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) moest het verkeer richting Amersfoort rekening houden met ruim een half uur vertraging.

Ter hoogte van knooppunt Hoevelaken was de linkerrijstrook enige tijd afgesloten. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Ter hoogte van knooppunt Hattemerbroek werd het verkeer richting Amersfoort omgeleid via de A50 en A1.

De situatie rond 8.00 uur. Bron: TomTom