Wervelwind, windhoos, valwind of windvlaag: wat was het nou?

VOORTHUIZEN - Beschadigde daken, uit de grond gerukte bomen en kliko's die door de straten lagen. Het natuurgeweld dat maandagmiddag over Voorthuizen trok, liet een spoor van vernieling achter. Maar was het nou een wervelwind, windhoos, valwind of gewoon een harde windvlaag?

'Bij een wervelwind of windhoos zie je een slurf door de wijk gaan. Als je naar de situatie in Voorthuizen kijkt dan was de dynamiek zo dat je hoogstwaarschijnlijk over een valwind moet spreken', vertelt weerman Reinout van den Born van MeteoGroup op Radio Gelderland.

Hij houdt wel een slag om de arm. 'Als je het helemaal zeker wilt weten, zou je even ter plekke moeten gaan kijken. Als de bomen die zijn omgewaaid in dezelfde richting liggen, was het een valwind. Als ze kriskras door elkaar liggen, kan het ook een kleine windhoos zijn geweest.'

Waanzinnige regen en hagel

De weerman legt uit hoe een valwind ontstaat. 'Het gebeurt soms dat zware neerslag koude lucht van bovenuit de wolk mee naar beneden neemt. Die stort dan op de grond en gaat dan in de trekrichting van de bui door je straat heen. Dat is waarschijnlijk ook in Voorthuizen gebeurd. In zo'n situatie kan je een windsnelheid van boven de 100 km/uur krijgen en dan gaan de dakpannen er inderdaad af.'

Van den Born vertelt dat hij het noodweer van dichtbij meemaakte. 'Het gebeurde in een koufront. Ik reed er rond 16.45 uur zelf doorheen bij Schaarsbergen en had te maken met waanzinnige regen en hagel. De boel stond helemaal onder water', blikt hij terug.

Eerder in juli

Volgens Van den Born is een valwind in februari bijzonder. 'Ik zou dit soort situaties eerder in juli verwachten, in de zomer. Want het ging zo hard. De laatste keer dat Gelderland te maken had met een valwind was vorig jaar september in Garderen, ook op de Veluwe. Die leverde vergelijkbare schade op.'

