Topvolleybal Apeldoorn: vrouwen wel, mannen niet

APELDOORN - De heren van volleybalvereniging Alterno uit Apeldoorn komen volgend jaar niet meer uit in de eredivisie. Dat maakt de vereniging maandagavond bekend.

Volgens Alterno moeten er keuzes worden gemaakt en is die keuze gevallen op het damesteam. 'Het is financieel en organisatorisch lastig om met twee teams op het hoogste niveau uit te komen. Wij hebben gekozen voor het damesteam omdat wij daar al een langere historie mee hebben. Daar hebben we in het verleden ook veel succes mee geboekt', vertelt voorzitter Henk Wijnsma.

De heren van Alterno staan op dit moment tiende in de eredivisie. Wat de terugtrekking voor het komende seizoen gaat betekenen is nog onduidelijk. 'We willen het seizoen sowieso netjes afmaken', aldus de voorzitter.