Advies van brandweer in Voorthuizen na valwind: blijf binnen

VOORTHUIZEN - Bewoners van de wijk de Kromme Akker in Voorthuizen krijgen van de brandweer het advies om binnen te blijven. Zo'n dertig huizen zijn maandagmiddag getroffen door een zogenoemde valwind die de dakpannen van de daken wegvaagde, schuttingen omver trok en kliko's optilde.

De valwind heeft veel dakpannen van de daken gevaagd. En er liggen nog steeds losliggende dakpannen. 'Die dakpannen zijn vlijmscherp en dus levensgevaarlijk', zegt de brandweer die met twee hoogwerkers in de wijk bezig is om de losliggende pannen weg te halen. Grote gaten in de daken worden afgedekt met zeil.

Ik zal kliko's vliegen

Een woordvoerder van Meteogroup zegt dat er geen sprake is van een windhoos of wervelwind, maar dat het vermoedelijk gaat om een valwind. Dat is onder andere te zien aan de schade.

Een buurtbewoner die naar de werkzaamheden staat te kijken vertelt hoe hij maandagmiddag met zijn auto de wijk inreed toen de valwind over de Kromme Akker trok. 'Ik zag eerst kliko's vliegen. Daarna volgden de dakpannen. Ik heb de auto aan de kant van de weg gezet en gewacht tot het voorbij was.'

We hoorden een kletterend geluid

Een andere bewoner ziet hoe dakpannen op de motorkap en door de achterruit van zijn auto zijn gekomen. 'We hoorden eerst heel hard het gehuil van de wind. Opeens hield het op en hoorden we een kletterend geluid. Dat moeten de dakpannen zijn geweest.'

Ook buiten de Kromme Akker heeft de heftige wind in Voorthuizen voor schade gezorgd, zoals omver gewaaide schuttingen en trampolines die zijn opgetild door de wind. Ook in Putten wordt schade gemeld, zoals omgewaaide bomen en afgevallen dakpannen.

