Goedemorgen! Het nieuws van vandaag: banen, bekerkoorts en virtual reality

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het gaat goed met de werkgelegenheid, in Arnhem heerst bekerkoorts en de bibliotheek in Apeldoorn begint met virtual reality. Dit is het nieuws van dinsdag 28 februari.

De werkloosheid in Gelderland daalt sneller dan het landelijk gemiddelde en het aantal WW-uitkeringen is het afgelopen jaar met tien procent afgenomen. Dat komt vooral door de aanhoudende economische groei. Welke groepen het meest en minst profiteren leest u vandaag op de site en app. Bekerkoorts bij Vitesse Omroep Gelderland blikt vandaag vooruit op de - tot nu toe - belangrijkste wedstrijd van het jaar voor Vitesse. Woensdagavond spelen de Arnhemmers uit op Het Kasteel tegen Sparta. Als het wint staat het in de finale van de KNVB-beker én lonkt Europees voetbal. Even helemaal weg Een middagje in de bibliotheek in Apeldoorn en toch waan je je op safari of ben je op ontdekking in gebouwen die allang niet meer bestaan. Het CODA in Apeldoorn begint met virtual reality. Door middel van een bril ben je dan in een andere wereld. Radio Gelderland belt vanochtend en vanavond met beheerder van het 'Lab' Margot Appelman.