Weginspecteur woedend op automobilist die over A1 wandelt

TERSCHUUR - Een automobilist die dacht dat hij wel even de A1 kon oversteken om brandstof te halen, heeft zich maandagmiddag de woede op de hals gehaald van een weginspecteur van Rijkswaterstaat.

Op de foto is te zien hoe een man met baard ter hoogte van het tankstation bij Terschuur tussen de vangrails staat, terwijl het verkeer voor en achter hem voorbij raast.

Weginspecteur Jurgen zag de man maandagmiddag toevallig staan. Hij was toen al op de terugweg, met een gevulde jerrycan. 'Ik heb gezegd dat hij moest blijven staan. Gelukkig hebben we op de A1 signaleringsborden. Ik heb even twee rijstroken op rood gezet, het verkeer stilgezet en de man over laten steken.'

Goed fout

Eenmaal aan de overkant kreeg de man volgens de weginspecteur 'in niet al te vriendelijke bewoordingen' te horen' dat hij dat niet moest doen. 'Hij sprak Duits, maar begreep heel goed dat hij goed fout zat.'

Geen boete

'Het is sowieso levensgevaarlijk om de snelweg over te steken. En op dat moment was het avondspits, dus heel druk en dan ook nog eens slecht weer.' De automobilist kon zonder boete terugrijden. 'Ik ben nog geen boa en als ik de politie had laten komen, had het verkeer daar nog meer last van gehad.'