Hulhuizen hoort 200 jaar bij Nederland en dat betekent feest

GENDT - Hulhuizen viert dit jaar feest. Want het kleine buurtschap in de gemeente Lingewaard hoort sinds 1 maart 200 jaar tot het Koninkrijk der Nederlanden. En dat mag iedereen weten. Het buurtschap van ruim honderd huishoudens heeft zelfs een vlag laten maken voor dit heugelijke feit.

Het is een beetje moeilijk vanwege de harde wind, maar Henk Klaassen en Geert Visser van de historische kring Gente, doen er alles aan om de vlag in top te hijsen. Want ze zijn trots op buurtschap Hulhuizen. Henk Klaassen: 'Dat komt ook wel omdat wij van de historische kring die geschiedenis zo beïnvloed hebben en zoveel ervan weten.'

Heen en weer geschuif met klein gebiedje

Zo is bekend dat het buurtschapje in de decennia voordat het bij het huidige Nederland ging behoren wel zeven of acht keer van machthebber is veranderd. Eerst was het Pruisisch (zeg maar het huidige Duitsland), toen behoorde het weer tot Holland en tijdens de Franse bezetting was het zelfs nog even Frans, voordat in 1817 definitief Nederlands werd.

Geert Visser legt uit waarom er zo heen is geschoven met zo'n onbeduidend stukje grond. 'Dat kleine buurtschapje maakte ook onderdeel uit van de andere Kleefse enclaves. Die waren wat groter en Nederland om het zo maar te noemen, vond dat dat nu eenmaal bij ons land behoorde.' Nederland maakte de kwestie aanhangig bij het Wener Congres en op 1 maart 1817 kwam Hulhuizen dan definitief bij het Koninkrijk der Nederlanden

Trots verzwolgen door de Waal

In vroeger tijden stelde Hulhuizen nog best iets voor. Zo had het tot aan het einde van de 17e eeuw een eigen kasteel. Maar helaas is de loop van de Waal gaandeweg veranderd zodat het kasteel verzwolgen is door het Waalwater.

Visser: 'Het moet een vrij fors kasteel geweest zijn, wat dan toch in de loop van een aantal jaren helemaal verdwenen is.' Gelukkig is er nog genoeg in de meer recente geschiedenis om trots op te zijn.

Zo was de scheepswerf Vahali waar Henk Klaassen van de historische kring nog heeft gewerkt, in de jaren 60 een van de grotere scheepswerven in de omgeving.

En de speeltuinvereniging bloeit nog altijd volop. En vergeet ook niet radio Popamo, de radiopiraat die in het begin van de jaren tachtig ongekend populair was in Hulhuizen.

De plannen werden steeds groter

Onlangs hebben de mannen van radio Popamo de zender weer afgestoft en ook de rest van de apparatuur weer aangesloten, want op 22 april gaan ze nog een keer een dag uitzenden.

Op die dag is er van alles te doen in Hulhuizen. En dat te bedenken dat de Hulhuizenaren eerst nauwelijks wilden stilstaan bij het feit dat ze nu 200 jaar bij Nederland horen. Wilco Witjes van het feestcomité Hulhuizen 200: 'We zouden een kleine barbecue gaan houden. Er is een klein feestcomité opgericht, maar het werd uiteindelijk best wel groot.'

Toch jammer van dat kasteel... en van die WK's

Zo is er woensdagavond 1 maart een lezing van de historische kring over de geschiedenis van Hulhuizen met daarin ook aandacht voor dat tragische feit: het onder water verdwijnen van het kasteel. Henk Klaassen: 'Ja vooral voor Hulhuizen is het heel verdrietig eigenlijk...ik het zou wel leuk zou vinden als we daar nog iets van hadden kunnen vinden. ...Ik denk dat we nog een keer een duiker erbij halen.'

Maar ook zonder het kasteel zijn de Hulhuizenaren trots genoeg op hun buurtschapje. Wilco Witjes: 'Iedereen laat elkaar in z'n waarde. Ja, ik vind het heerlijk hier.' Maar het had niet veel gescheeld of jullle waren Duitsers toch? Witjes lachend: 'Ja, dan hadden we in ieder geval een paar keer het WK gewonnen!'