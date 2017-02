'Een aantal van ons stond nog op de Kermit de Kikker-wagen toen we de brand zagen'

BEEK GEM MONTFERLAND - De schrik zit er nog goed in bij Luke Peters. Hij en zijn vrienden zagen hun zelfgemaakte carnavalswagen met Kermit de Kikker maandag in brand vliegen. Ze waren net klaar met de optocht in Beek, gemeente Montferland.

'Natuurlijk schrik je daarvan', vertelt een ietwat aangeslagen Peters aan Omroep Gelderland. 'Een aantal van ons stond nog op de wagen toen we plotseling de brand zagen. We hebben meteen iedereen van de wagen gehaald.'

Er vielen geen gewonden. Het was een geluk bij een ongeluk dat de geluidsinstallatie gered kon worden. 'Voor de rest is de wagen helemaal verwoest', zegt Peters een paar uur na het voorval. 'Toen ik dat zag, ging er van alles door mij heen: we zijn er maanden mee bezig geweest en ineens is de wagen weg.'

'Geen kortsluiting'

De brand brak halverwege het middaguur uit, net na de optocht in Beek. De voorkant werd daarbij helemaal vernield. Er zat volgens Peters geen elektronica in de voorkant, dus het kan geen kortsluiting zijn.

Video: Lis van der Hulst

Naar de oorzaak van de brand is het dus nog steeds gissen. 'Het belangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt. Alleen het blijft balen. We hebben vanaf half oktober drie avonden per week en hele weekenden eraan gewerkt', vervolgt Peters.

Carnaval vieren

Ondanks de rampzalige middag gaat de vriendengroep 'gewoon' carnaval vieren. 'Over drie weken zouden we ook meelopen met de Halfvastenoptocht in Angerlo.'

'Veel carnavalsgroepen hebben aangegeven ons te helpen met het opbouwen van een nieuwe wagen. We weten nog niet of we dat willen. Daar gaan we de komende dagen onder het genot van een biertje over praten.'

