'Dit heb ik nog nooit meegemaakt': Voorthuizen getroffen door 'wervelwind'

VOORTHUIZEN - Voorthuizen is getroffen door een windvlaag. Volgens mensen op Twitter vlogen kliko's door de lucht en zijn sommige daken flink beschadigd.

Een Tweet spreekt over een wervelwind. Op Facebook zijn foto's te zien van daken waar de dakpannen vanaf gevlogen zijn. Ook zouden er diverse bomen in een klap uit de grond zijn gerukt. 'Het gebeurde in een moment. De kliko's vlogen door het raam. Een buurvrouw vertelde dat er een trampoline een paar huizen verder lag en ook een schutting waaide om', vertelt Lukas Scheijgrond.

'Even schrikken'

'Het duurde eigenlijk heel kort - één à twee minuten - maar het was wel even schrikken', vertelt Karel Struik. Hij woont met zijn vrouw in de wijk De Kromme Akker.

'We hebben schuiframen en deze stonden helemaal bol. We zagen ook allemaal stoelen en tafels op ons balkon door elkaar vliegen. De schade valt gelukkig mee, maar zo'n windhoos heb ik nog nooit meegemaakt.'

Ook in Putten

Ook in Putten zijn dakpannen van het huis gewaaid. De brandweer is vooral druk met de omgevallen bomen. Hoe groot de schade daadwerkelijk is lijkt moeilijk in te schatten.