Aantal WW-uitkeringen in Gelderland daalt relatief hard

ZUTPHEN - De aantal WW-uitkeringen in Gelderland daalt sneller dan gemiddeld in Nederland. Het totale aantal WW-uitkeringen nam het afgelopen jaar af met ruim tien procent. Landelijk was dat zo'n zeven procent. In alle Gelderse regio's daalde de WW sterker dan gemiddeld. De Achterhoek kent de grootste daling, zo blijkt uit cijfers van het UWV.

De belangrijkste redenen voor de daling is volgens het UWV de aanhoudende economische groei in Gelderland, die leidt tot meer banen en vacatures.

'Dat het aantal WW-uitkeringen harder is gedaald dan landelijk, komt door een sterk herstel in vrijwel alle sectoren. Gelderse bedrijven slagen er goed in om de kansen die de economische groei biedt te benutten', zegt Roland Keiren, arbeidsmarktadviseur van het UWV.

'De sterkere daling van de WW in Gelderland in 2016 deed zich in vrijwel alle beroepsgroepen voor. Alleen bij openbaar bestuur, veiligheid en bij zorg en welzijn bleef de daling wat achter.'

Bekijk hier het aantal WW-uitkeringen per leeftijdsgroep:

Minder WW-uitkeringen 50-plussers

Voor het eerst sinds jaren daalt ook het aantal werkloosheidsuitkeringen onder 50-plussers. Maar die daling gaat langzaam en is het minst sterk. Toch is Anne-Marije Buckens van 50 Company, een Arnhems loopbaancentrum voor 50 plussers, positief.

'De arbeidsmarkt trekt aan, er zijn meer mensen nodig. Dat zie je bij alle leeftijden terugkomen. Het is wel zo dat je met meer dingen rekening moet houden als je boven de 50 bent. Maar als je bereid bent om je te ontwikkelen en iets bij te leren om een geschikte speler op de arbeidsmarkt te blijven, kun je nu zeker aan een nieuwe baan komen.'

Meer werk voor Achterhoekse jongeren

Jongeren in de Achterhoek kwamen vooral in 2013 moeilijk aan het werk. Vooral hoogopgeleide jongeren verlieten de regio omdat er in het krimpgebied geen uitzicht was op een passende baan.

Tom Salemink is de oprichter van Achterhoekwerkt.nl, een platform om jongeren aan een passende baan te helpen. Sinds 2011 hebben zo'n 200 bedrijven zich bij het platform aangesloten.

Salemink: 'Bedrijven staan weer meer open voor jonge werknemers. We merken nu dat het begint bij een stageplek of afstudeeropdracht en dat het vaak eindigt in een baan. We organiseren jaarlijks een talentendag om werkgevers in contact te brengen met jongeren. En daar is steeds meer belangstelling voor.'