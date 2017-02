Flamingo's trekken zich niets aan van de kou

VREDEN - De temperaturen zijn nog niet bepaald tropisch te noemen, toch zijn bij het Zwillbrockerveen in de buurt van Eibergen de flamingo's alweer gearriveerd.

Het is niet nieuw dat groepen flamingo's neerstrijken in het natuurgebied, vlak over de grens bij Eibergen. Ze komen er al jaren en broeden er ook.

Volgens de Facebookpagina Je doet het in de Achterhoek zijn de eerste roze vogels twee weken geleden al gesignaleerd.

En ook dat is niet heel bijzonder, betoogt Joop Treep op zijn website over flamingo's in Nederland. 'Flamingo's die in West-Europa leven, blijven al tientallen jaren ook tijdens de wintermaanden in ons land.'

'Alle flamingo's kunnen de temperatuurverschillen goed aan. In het Andesgebergte kunnen de temperaturen 's nachts dalen tot -20, terwijl het overdag wel 30 graden kan worden.'

Het Zwillbrocker Venn is in ieder geval helemaal ingericht op flamingoliefhebbers. Er staan uitkijktorens, zodat ze goed bekeken kunnen worden.