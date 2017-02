Zoon roept via Facebook dieven op om sieraden van moeder terug te brengen

Foto: Facebook

NUNSPEET - Ontroostbaar is Frits Pranger. Zaterdag werd er in zijn vaders woning in Nunspeet ingebroken. De dieven namen de juwelen mee van de jong overleden moeder van Frits.

Hij wil nu in contact komen met de dieven, want: 'We willen ze terug vanwege de grote emotionele waarde van de sieraden.' De moeder van Frits stierf elf jaar geleden op jonge leeftijd. De diefstal doet me veel,' aldus Frits. Oproep in 4 talen Op Facebook plaatste Frits daarom een geëmotioneerde oproep aan de dieven. In maar liefst 4 verschillende talen spreekt hij de dieven rechtstreeks aan. Het geeft wel aan hoe graag Frits de sieraden terug wil. 'Voor degenen die gisteren bij mijn vader in Nunspeet al mijn moeder haar juwelen gestolen heeft! We willen ze zeer graag terug vanwege de emotionele waarde! Mijn moeder stierf voor meer dan tien jaar terug en ze zijn voor ons meer waard dan je denkt!', schrijft Frits op Facebook. 'Ik acht de kans klein dat de dieven het lezen, maar niet geschoten is altijd mis,' zegt Frits. Bang dat sieraden worden omgesmolten Frits is bang dat de sieraden zullen worden omgesmolten door de dieven om ze zo beter te kunnen verkopen. 'Voor ons zijn ze veel meer waard dan voor de inbrekers,' zegt Frits. 'We bieden 20 procent meer dan het beste aanbod van de juwelier,' schrijft hij aan de inbrekers. Tot nu toe heeft Frits Pranger nog geen contact gehad met de dieven. Hij roept op Facebook op om zijn bericht zoveel mogelijk te delen.