VIDEO: Carnavalswagen Kermit de Kikker in brand

Foto: News United

BEEK GEM MONTFERLAND - In Beek, gemeente Montferland is een carnavalswagen met Kermit de Kikker uitgebrand. Daarbij is niemand gewond geraakt.

De brand was snel onder controle en is door omstanders geblust. De geluidsapparatuur van de wagen is gered, de voorkant van de wagen is totaal verwoest. De brand brak na de optocht uit. Video: Lis van der Hulst