Oplossing verdwijnen buslijn 29 in Rheden laat op zich wachten

RHEDEN - Het gaat langer duren voor er een oplossing komt voor het opheffen van buslijn 29 in Rheden. Dat zegt de Rhedense wethouder Ronald Haverkamp.

Bij de invoering van de nieuwe dienstregeling werd buslijn 29 op zaterdag geschrapt. Volgens Haverkamp maakte er maar vijftien mensen op een zaterdag gebruik van de buslijn en dat is voor vervoerder Breng onrendabel. Daarom werd de buslijn niet meer in de nieuwe dienstregeling opgenomen.

In het dorp Rheden was ophef ontstaan over het verdwijnen van de buslijn op zaterdag. Er werd onder meer een handtekeningenactie gehouden.

Haverkamp was daarom in gesprek gegaan met Breng. De vervoerder heeft na het gesprek twee haalbare alternatieven gevonden. Alleen de provincie moet nog toestemming geven en daar wacht Haverkamp nog op.

De wethouder had eigenlijk vrijdag al de uitslag verwacht, maar dit gaat volgens hem toch langer duren. Het is nog niet bekend wanneer er wel duidelijkheid van de provincie komt.