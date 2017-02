Spoorwegovergang Lange Juffer in Dieren een weekje dicht

DIEREN - De spoorwegovergang Lange Juffer in Dieren is van maandag 6 tot en met vrijdag 10 maart afgesloten voor fietsers en voetgangers. Fietsers worden omgeleid via de Harderwijkerweg en Gelders Hof.

De werkzaamheden zijn onderdeel van Traverse Dieren, het verkeersproject om de doorstroming van het verkeer door Dieren te verbeteren. In de bewuste week wordt er een nieuwe tijdelijke weg aangesloten op de spoorwegovergang. Die weg vervangt de huidige fiets- en wandelverbinding en komt uit op de Hofstetterlaan in Ellecom. Het gaat om een tijdelijke oplossing, omdat uiteindelijk de spoorwegovergang Lange Juffer helemaal komt te vervallen.

